Москва, 16 июня. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что решила отправить экс-президенту Украины Петру Порошенко благодарственное письмо за то, что он и другие организаторы государственного переворота подтолкнули крымчан в стремлении вернуться на историческую родину — в состав России.

Порошенко на допросе при рассмотрении в суде апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене заявил, что считает своего предшественника на посту президента Украины ответственным за потерю Крыма.

«Послушав допрос Порошенко, думаю, подпишу ему благодарственное письмо депутата Госдумы России за мужество и стойкость, а главное изощренность и изворотливость при выполнении задачи по избавлению от неугодных избирателей и доведению людей до самоопределения. Простыми словами за крымский референдум», — заявила Поклонская.

По словам депутата, организаторы и исполнители госпереворота в 2014 году подтолкнули к решительным действиям крымчан в их более чем 20-летнем стремлении вернуться на историческую родину в Россию.

Поклонская отметила, что Порошенко остается лишь винить всех вокруг, только бы не признавать очевидного.

«Без таких как Порошенко крымский референдум был бы невозможен», — цитирует депутата РИА Новости.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума, прошедшего после госпереворота на Украине. В Москве не раз указывали, что это полностью соответствует всем международным нормам и Уставу ООН. Тем не менее Украина и покровительствующие ей западные страны отказываются признать Крым российским регионом.