Друг Корчевникова рассказал о его тайном браке

Москва, 16 июня. Коллега и друг телеведущего Бориса Корчевникова Владимир Березин поделился подробностями о его личной жизни. По его словам, 37-летний Борис, считающийся убежденным холостяком, был тайно женат. Как отмечает Березин в интервью «Экспресс-газете», избранницей ведущего была актриса Анна Сесиль Свердлова.

«Я был на свадьбе Бориса с Сесиль (актрисой Анной Сесиль Свердловой. — Прим. ФАН), такое домашнее чаепитие. Отличная девушка — милая и талантливая, жаль, что у них не вышло, они расстались еще до того, как Боря узнал о своей болезни. Поэтому упрекать Сесиль нельзя, что больного оставила», — рассказывает Березин.

Березин отмечает, что Сесиль, как и Борис — верующие люди. Пара познакомилась в церкви. По его словам, со Свердловой Корчевников пробыл в отношениях 8 лет. Он говорит, что знает причину их расставания, но не будет ее озвучивать, так как это «не его жизнь».

Поклонники ранее подозревали, что Корчевникова и Свердлову связывали узы брака, так как Сесиль была прописана в квартире Бориса. Об этом общественность узнала случайно, когда соседи подали в суд на Корчевникова после потопа. Сведения о прописке оказались в открытом доступе на сайте Мосгорсуда. Ответчиками по делу выступали и телеведущий, и прописанная у него Свердлова.

Ранее Борис Корчевников испугался «венца безбрачия» после подарка от публициста Анатолия Вассермана. На программе «Судьба человека» эрудит презентовал ведущему копию своей знаменитой жилетки с карманами. Корчевников первым делом поинтересовался, не лежит ли на ней венец безбрачия.