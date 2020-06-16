Бабкина рассказала об отказе почек из-за коронавируса

Москва, 16 июня. Народная артистка Надежда Бабкина рассказала подробности лечения от COVID-19. Воспоминаниями певица поделилась на шоу Бориса Корчевникова.

Артистка подчеркнула, что соблюдала все меры предосторожности: ходила в маске и перчатках, пользовалась антисептиками, но все же заразилась. Изначально у нее не было симптомов. Ухудшение здоровья произошло одномоментно, неожиданно поднялась температура, и стало «плохо основательно».

«Была слабость. Какое-то пастозное состояние. Полежала еще. Я вспомнила, что в стране зверствует вирус. Сказала домохозяйке, что буду вызывать скорую помощь, обычную городскую скорую помощь», — вспомнила певица.

Здоровье артистки начало резко ухудшаться, симптомы были крайне неблагоприятные, поэтому медики сразу решили вводить Бабкину в состояние искусственной комы. После этого певица ничего не помнит.

«Видимо, сделали КТ, посмотрели на этот ужас, что большой процент поражения. Около 80%, это очень много. Почки отказали. А когда это происходит, это нюанс неблагоприятный. Ввели в кому, а выти из нее, я никак не выходила», — цитирует Бабкину «Пятый канал».

Артистка отметила, что с 8 на 9 апреля у нее появился второй день рождения. По словам певицы, история заболевания научила ее еще больше ценить жизнь и никогда не сдаваться.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус будет становиться еще заразнее. По его мнению, вероятность второй волны COVID-19 в России равна 100%, так как коронавирус «вообще никуда не денется». Ждать ее ученый советует осенью.