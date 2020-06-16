Появилось видео ссоры историка Соколова с аспиранткой, снятое незадолго до убийства

Санкт-Петербург, 16 июня. В Интернете появилось видео ссоры историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко. По словам представителя потерпевшей стороны Александры Бакшеевой, запись была сделана Соколовым на мобильный телефон за несколько часов до убийства, передает ТАСС.

По мнению потерпевшей стороны, обнародование данного материала выглядит очень подозрительным.

«Родители Анастасии шокированы таким циничным поступком. Более того, все это выглядит максимально подозрительно с учетом того, что доцент в суде отказался от своих защитников, которые участвовали в предварительном расследовании и были надлежащим образом ознакомлены с материалами уголовного дела, включая данное видео», — говорит Бакшеева.

Днем ранее Соколов отказался от услуг своего адвоката Александра Почуева. По его словам, юристу начали поступать угрозы расправы.

«На данном видео запечатлено, как плачет девушка и требует, чтобы Соколов отпустил ее, она хочет от него уйти. За это она получает удар от подсудимого, кричит на него, что совершенно справедливо в этой ситуации. В итоге она убегает из квартиры, а доцент продолжает молча снимать все на видео», — комментирует адвокат семьи Ещенко.

Она допускает, что Соколов планировал использовать видео, чтобы подтвердить свою непричастность к исчезновению Анастасии Ещенко.

Почуев говорит, что защита Соколова не имеет никакого отношения к публикации видео. По его мнению, это является утечкой материалов дела.

Ранее прокурор на заседании в суде по делу историка Олега Соколова раскрыла страшные подробности того, как доцент добивал еще живую аспирантку Анастасию Ещенко. Оказалось, что Соколов выстрелил в Ещенко, затем сдавил ее шею и выпустил еще три пули, хотя девушка подавала признаки жизни.

Также сообщалось, что Олег Соколов может стать фигурантом по еще одной статье. Защита семьи девушки считает, что доцент совершил преступление по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших».