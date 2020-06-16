Американцы позавидовали россиянам из-за Путина, признав бессилие властей США

Вашингтон, 16 июня. Американские телезрители позавидовали россиянам из-за президента РФ Владимира Путина, сравнив его с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Телеканал Fox News показал сюжет о том, как прошло празднование Дня России в Москве. Телезрители позавидовали спокойствию и улыбкам россиян, посчитав, что в этом заслуга главы государства.

В комментариях десятки американцев отмечали, что величие США рушится по вине представителей демократической партии, террористы маскируются под митингующих, а чиновники заигрывают с радикально настроенными гражданами и игнорируют прямые предписания Белого дома.

Один из пользователей отметил, что Путин «привлекает своими методами», за что его любят республиканцы. Другой подчеркнул, что российский и американский президенты похожи антиглобалистскими взглядами, из-за которых против них взбунтовалась заинтересованная в мягкотелых политиках «мировая закулиса».

Пользователь под ником MagnumForce написал, что ему становится очень печально, но американцы сами виноваты в бессилии властей, так как в США «нет такого лидера, как глава России».

Пользователь SethDeKooters назвал Путина лидером, «стойким гением» и настоящим мужчиной. По словам комментатора, сюжет на Fox News показал, что Путин не такой, каким его выставляли в США либеральные СМИ.

«Как и положено победителю, Путин смеется последним», — цитирует ArizonaConservative738 «Царьград».

По словам пользовательницы, в США по улицам гуляют «темнокожие расисты», тогда как в России все спокойно.

Ранее американская правозащитница и борец за права темнокожих Анджела Дэвис в интервью RT назвала расизм движущим фактором полицейской системы в США.