В Латвии врач назвал заговорившую на русском пенсионерку «фашисткой из России»

Рига, 16 июня. Латвийский врач устроил перепалку с пенсионеркой, обратившейся к нему по-русски. Об этом рассказала сама пострадавшая женщина в эфире программы BezTabu.

Отмечается, что внучка пенсионерки повредила палец, после чего ее доставили в больницу в Резекне. Там ее принял дежурный травматолог Интс Веверис, который общался с ребенком по-латышски. Пенсионерка не знала государственного языка, и попросила сообщить ей диагноз на русском. Реакция врача была крайне агрессивной. Он начал кричать, назвал ее «фашисткой из России», а также призвал ее покинуть Латвию.

«Езжай в Россию и там выдвигай свои права», — цитирует травматолога пенсионерка по имени Таисия.

По ее словам, она не говорит по-латышски не из принципа, а лишь потому, что действительно не знает этот язык. Вернувшись домой, Таисия рассказала об инциденте своему сыну Андрею. Он отправился в больницу, предварительно оповестив об этом правоохранителей. Мужчина беседовал с медиками с включенным диктофоном, о чем заранее их предупредил. На аудиозаписи Андрей по-латышски пытался узнать у Вевериса адрес, по которому он «отправил» его мать. Тот ему ответил: «Туда, где занимаются русским фашизмом». После словесной перепалки Интс Веверис обратился в правоохранительные органы, заявив, что его якобы избили.

Правоохранительные органы получили заявление от обеих сторон конфликта и начали расследование. Медучреждение также инициировало внутреннее расследование инцидента.

Напомним, что на данный момент в Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным языком для 40% населения, имеет статус иностранного.

Ранее сообщалось, что житель Риги был возмущен объявлениями на русском языке в общественном транспорте. Перевозчик объяснил ему, что объявления о необходимости носить медицинскую маску публикуются на нескольких языках, чтобы донести информацию до максимального числа горожан. Однако житель Риги начал недоумевать, почему используется именно русский язык, а «не китайский или украинский».