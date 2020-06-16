Посол Германии ответила Трампу на слова о защите от России

Вашингтон, 16 июня. Американские военные находятся в Германии не для защиты страны, а для поддержания трансатлантической безопасности, заявила посол ФРГ в США Эмили Хабер в рамках онлайн-дискуссии в Совете по международным отношениям.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тыс. человек. Также Трамп возмутился тем фактом, что «Германия платит Москве миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России».

«Американские войска (присутствуют в Германии) не для защиты Германии. Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии», — подчеркнула Эмили Хабер.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял об очень серьезных структурных изменениях во взаимоотношениях Евросоюза и США, которые не лучшим образом сказываются на двусторонних контактах. Более того, он подверг критике внешнеторговую политику Вашингтона, подчеркнув, что торговая война между Китаем и США угрожает Берлину. По его мнению, стремление американцев повлиять на энергетический рынок Евросоюза при помощи санкций против РФ неприемлемо.

В мае немецкий парламентарий, глава фракции СДПГ Рольф Мютцених заявил о разрушительном воздействии президента США Дональда Трампа на НАТО, сравнив его с «бактерией».