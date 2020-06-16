Почти половина россиян отказалась от поездок на отдых в 2020 году

Москва, 16 июня. Почти половин российских туристов в этом году отказалась от поездок на отдых на фоне пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса путешествий «Туту.ру» сообщают СМИ.

Специалисты опросили порядка двух тысяч пользователей и выяснили, что никуда не ездить в этом году решили чуть менее половины (46%) путешественников, 23% опрошенных готовы отправиться в поездку по стране, но только из-за невозможности выехать за границу.

Рассматривают варианты отдыха в России и поедут на отечественные курорты к морю с радостью 17% респондентов, 14% участников опроса относятся к идее полностью переключиться на отпуск внутри России в целом позитивно.

Самыми популярными летними направлениями оказались перелеты Москвы в Симферополь, Сочи, Минеральные Воды, Анапу, Махачкалу, Краснодар, Уфу, Калининград и Санкт-Петербург, а также из Петербурга в Симферополь.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что другие страны пока не подтвердили готовность принять российских туристов. Чиновница подчеркнула, что находится в тесном контакте с зарубежными коллегами. Но к настоящему моменту возобновить путешествия за рубеж не представляется возможным, сообщает RT.

Она добавила, что уже в середине июля ряд стран планируют открыть границы для российских туристов. А с некоторыми направлениями придется повременить как минимум до середины августа.