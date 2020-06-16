Эксперт объяснил, почему стоит отключать телефон в зоне плохого сигнала

Москва, 16 июня. В зоне плохого сигнала сотовой связи телефоны разряжаются быстрее, чем обычно. По этой причине смартфоны стоит отключать в поездках по стране или на даче, сообщил агентству «Прайм» гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков.

«Телефон постоянно ищет ближайшую базовую станцию своего мобильного оператора. Чем она дальше расположена, тем быстрее садится батарейка. Это очень легко заметить, когда вы едете в поезде. Даже если вы не будете пользоваться телефоном, за ночь аккумулятор может полностью разрядиться», — объясняет специалист.

Он отметил, что постоянно работающий телефон не представляет угрозы для здоровья человека. Но как говорит Кусков, если ближайшая базовая станция расположена далеко, то телефон тратит больше энергии, соответственно, от него исходит большее электромагнитное излучение.

«При полетах на самолетах, где сотовая сеть тоже не ловит, авиакомпании просят пассажиров перевести телефон в авиарежим, естественно, не для того, чтобы ваш телефон не сломался, а из соображений безопасности», — говорит гендиректор ИА Telecom Daily.

Ранее Денис Кусков рассказывал, какие факторы могут свидетельствовать о том, что на вашем телефоне установлена прослушка или «шпионские» приложения. По его словам, должно настораживать то, что телефон начинает «жить своей жизнью»: включаться и выключаться, быстро садиться и т. д. Это может свидетельствовать о фоновой работе вредоносных программ.