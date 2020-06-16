Депутат Шерин вступился за «оскорбившего» десантников Киркорова

Москва, 16 июня. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал видеоролик, в котором Филипп Киркоров изображает десантника, произносящего неоднозначный монолог. Соответствующий пост Шерин опубликовал в Instagram.

Напомним, что опубликованный Киркоровым ролик подвергся острой критике со стороны экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова. Он призвал музыканта извиниться за неподобающий, по его мнению, юмор. Шаманов заявил, что Киркоров оскорбил символы десантника — тельняшку и берет.

«Честно говоря, я вообще не совсем понял, в чем претензия к этому славному безобидному певцу», — заявил Александр Шерин.

Он напомнил, что несколько лет назад был принят закон, согласно которому синие береты теперь носят все представители ВКС. Парламентарий отметил, что сам является кадровым офицером ВДВ и окончил Рязанское десантное училище.

«Если кто-то в юморе не разбирается, то, наверное, надо было меньше бить об голову бутылки во время показательных выступлений», — резюмировал депутат.

Ранее генерал-полковник в отставке, депутат Иван Тетерин заявлял, что творческим людям нельзя надевать военную форму. Он отметил, что тельняшка — священный символ для десантников.