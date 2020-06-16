Турчинов заявил о возможном присоединении Кубани к Украине после «распада» России

Киев, 16 июня. Современная Российская Федерация может прекратить свое существование, как СССР, после чего Кубань и другие территории будут присоединены к Украине. Такое мнение озвучил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Политик отметил, что если его прогноз сбудется, будет дополнена и официальная версия гимна Украины.

«Придет время — и второй куплет нашего гимна мы будем петь. «От Сяна до Дона». Что же ты поделаешь. Я футурист начинающий, но я убежден, и исторический опыт об этом свидетельствует, что Россия — это колосс на глиняных ногах», — заявил Турчинов.

Экс-секретарь СНБО напомнил, что о возможном распаде СССР в свое время тоже никто не верил. Теперь, по его мнению, эта история повторяется с Россией. Турчинов считает, что к распаду РФ приведет «политика этой военной клики», разрушение экономического фундамента и силового стержня, на котором «держится нынешняя власть».

«И, безусловно, те территории, которые захотят жить вместе с большой мощной Украиной — приглашаем, пожалуйста», — заключил бывший секретарь СНБО.

Турчинов уже не раз выступал с неоднозначными высказываниями, посягая на российские территории. В апреле экс-секретарь СНБО пообещал, что Украина «сможет» вернуть не только Крым и Донбасс, однако страна должна стать сильным, динамично развивающимся региональным лидером. Турчинов считает, что в этом вопросе поможет исключительно сильная экономика и сильная армия, именно над этим и должна работать официальная киевская власть.

Между тем, группа депутатов Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» обвинила Турчинова в государственной измене и преступлений против национальной безопасности страны, сообщило RT. Парламентарии считают, что государственную измену Турчинов совершил в феврале 2014 года.