Эксперт назвал идеальное средство от похмелья

Москва, 16 июня. Кисломолочный напиток айран полезен для пищеварения, а также способствует очищению организма. При этом айран помогает и при более специфических проблемах, например, похмелье. О полезных свойствах напитка в интервью радио Sputnik рассказал фитотерапевт Михаил Лущик.

«Айран — кислый продукт, поэтому, естественно, он повышает кислотность желудочного сока. Все, что не переварилось, переваривается дополнительно. Сами его белки являются легко усваиваемым питательным субстратом. В этом плане польза абсолютная», — объясняет фитотерапевт.

По словам Лущика, айран богат витаминами и микроэлементами, которые благотворно влияют на многие процессы в организме. Поэтому этот напиток идеально подходит для разгрузочных дней. Специалист подчеркивает, что айран способен облегчить состояние тех, кто недавно выпил слишком много алкоголя.

«В кислых продуктах всегда преобладает избыток водорода, который является восстановителем и играет положительную роль в клетках. Вполне однозначно, что айран в какой-то степени помогает при похмелье. Это не говорит о том, что можно напиться и из любой ситуации выручиться айраном, но облегчение он безусловно дает», — рассказывает Михаил Лущик.

Ранее токсиколог Алексей Водовозов отмечал, что при похмелье необходимо пить больше жидкостей, а также не перегружать организм, который в состоянии справиться с проблемой самостоятельно. По его словам, вопреки традициям, утром ни в коем случае нельзя вновь употреблять алкоголь. Традиция опохмеляться берет начало из привычек пациентов, зависимых от алкоголя.