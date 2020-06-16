Украинец в ходе драки отрезал противнику ухо

Киев, 16 июня. В Ирпене задержан 21-летний злоумышленник, отрезавший ухо оппоненту во время драки в развлекательном заведении города. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

«В одном из развлекательных заведений города Ирпень у него произошел инцидент с посетителем. Молодчик расправился со своим оппонентом дерзко и цинично — ножом отрезал ему ушную раковину», — отмечается в сообщении.

Нападавший был задержан на месте, а пострадавшему вызвали скорую. Полиция настаивает на содержании подозреваемого под стражей. Следователи выясняют детали инцидента.

Сообщается, что злоумышленник на данный момент проходит по делу о покушении на умышленное убийство — в залог за свободу подозреваемого внесено 300 тыс. гривен (около 785 тыс. рублей).

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До этого сообщалось, что в Житомирской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 7 человек. Инцидент произошел между арендатором ставка и компанией киевлян, которые не в первый раз приезжали в село на рыбалку. Вместе мужчины выпивали, а затем повздорили. Ссора закончилась кровавой бойней.