McDonald's на Украине перестал обслуживать клиентов на русском языке

Москва, 16 июня. Русскоязычные жители Украины возмущены политикой компании McDonald's, отказывающейся предоставлять свои услуги клиентам на русском языке.

Пользователи Сети обратили внимание, что в электронном меню сети фастфудов доступны только два языка: украинский и английский. В Facebook пользователи выразили мнение, что данный факт является дискриминацией русскоязычного населения Украины, некоторые призвали к бойкоту McDonald's, передает Страна.UA.

«Так понимаю руководители или айтишники компании Макдональдс решили дискриминировать или потроллить таким образом русскоязычных граждан Украины? Ну ок. Давайте тогда мы, русскоговорящие украинцы, объявим им бойкот. Ну раз они считают, что нас нет. Будем считать что их тоже нет», — написал на своей странице журналист Евгений Хурсин.

После публикации данного сообщения на журналиста, по его словам, накинулись «перепатриоты». По их мнению, с такой позицией ему бы следовало покинуть территорию Украины. В ответ Хурсин заметил, что сам хорошо говорит и пишет на украинском, и не предлагает убрать английский или украинский из меню ресторана.

«Как и русский — второй, если не первый по популярности язык в стране. Вопрос уважения к клиентам. Но, похоже, компания выбирает политику вместо бизнеса», — добавил Хурсин.

Представители McDonald's в комментарии указали, что в компании на Украине «основным языком коммуникации является украинский язык».

«В частности, украинским языком предоставлена информация в уголке потребителя, на сайте, осуществляется рекламная коммуникация, общение в социальных сетях», — ответили в компании.

Фотографию электронного меню опубликовал в своем Telegram-канале Анатолий Шарий.

«Это решение в очередной раз подчеркивает отношение к половине населения Украины, разговаривающей по-русски. Все русскоязычные украинцы по-украински поймут, конечно. Но сам факт отношения — налицо», — написал он.

Напомним, главным борцом с русским языком и русскоязычным контентом на украинских телеканалах был бывший президент этой страны Петр Порошенко. Как отмечает Ридус, за время его пребывания на этом посту на Украине запретили около 780 фильмов и сериалов российского производства.

Однако с приходом новых властей ситуация в стране не изменилась. В частности, ранее профильный комитет Верховной рады принял к рассмотрению новый законопроект, предполагающий введение «дополнительных мер по защите Украины от влияния Российской Федерации и советского прошлого». Согласно документу, граждане, которые открыто выражают ностальгию по СССР и одобряют «нынешнюю политику Кремля», будут привлекаться не только к административной, но и к уголовной ответственности.