Вашингтон, 16 июня. Ведущий поставщик высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США поставлял низкокачественный металл на протяжении десятилетий. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило агентство Associated Press.

По данным СМИ, один из сотрудников базирующейся в Канзас-Сити (штат Миссури) компании Bradken фальсифицировал результаты лабораторных исследований. Отливки из некачественной стали для корпусов подводных лодок получали компании Newport News Shipbuilding и Electric Boat.

Прокурор Брайан Моран отметил, что в случае возможных столкновений или воздействия других факторов моряки подвергались большому риску.

«(Компания) Bradken ставила моряков ВМФ и его операции под угрозу... Государственные подрядчики не должны мириться с мошенничеством внутри своих организаций и, обнаружив его, должны быть полностью откровенны с правительством», — подчеркнул Моран.

Согласно информации минюста США, компания заплатила 10,5 миллиона долларов в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования.

Ранее директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал подводные аппараты «Посейдон» оружием «Судного дня», сообщает газета «Известия». Он подчеркнул, что беспилотники создаются для сдерживания ядерной агрессии США.

Михайлов напомнил, что «Посейдон» может нести заряд более двух мегатонн в тротиловом эквиваленте и «способен нанести непоправимый ущерб восточному или западному побережью США и его населению».