Более 10 российских городов отказались от проведения парада Победы из-за коронавируса

Москва, 16 июня. Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые намечены на 24 июня, не будут проводиться в 13 городах РФ в связи с пандемией коронавируса.

Известно, что парады не состоятся в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль с пониманием относится к отмене парадов в честь 75-летия Победы в ряде регионов. Он подчеркнул, что «на местах» виднее, как обстоят дела с эпидемиологической ситуацией.

Также Песков рекомендовал россиянам посмотреть парад Победы на Красной площади по телевидению. Он отметил, что организацией трансляции занимается целая команда профессионалов.

Недавно сообщалось, что Министерство обороны России провело в Алабино заключительную репетицию парада Победы, который пройдет на Красной площади. В тренировке воздушной части парада были задействованы 75 экипажей самолетов и вертолетов дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации ВКС РФ.

Напомним, в этом году парад Победы не проводили 9 мая из-за опасности распространения COVID-19. Позже президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада на 24 июня.