Адвокат Ефремова рассказал о самочувствии актера

Москва, 16 июня. Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, сообщил, что тот плохо себя чувствует.

Как передает РЕН ТВ, Пашаев сообщил о плохом самочувствии актера, добавив при этом, что врач того не посещает.

«Он сам этого не хочет. Он очень плохо себя чувствует — и душевно, и физически. Это крайне тяжело», — заявил Пашаев.

Ефремов 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице, передавал НСН. Погибшего звали Сергей Захаров и ему было 57 лет. В Москве он подрабатывал курьером, развозя продукты. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Суд отправил заслуженного артиста РФ под домашний арест на два месяца. Позднее в московской прокуратуре сообщили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет, сообщал телеканал «360». Московская полиция возбудила также уголовное дело о сбыте наркотиков.

В субботу Ефремов заявил, что готов оказать помощь семье Сергея Захарова. При этом актер пояснил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов отметил, что ему «нет прощения от жены и детей».