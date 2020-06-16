Кедми объяснил, за счет чего Россия больше всех выиграла от ситуации с пандемией

Москва, 16 июня. От текущей ситуации с пандемией коронавирусной инфекции сильнее всего выиграли те государства, где власть наиболее эффективно продемонстрировала способность к решению сложных государственных задач. С таким мнением выступил военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми.

По его словам, такими государствами являются Россия и Китай.

«Те государства, в которых власть наиболее эффективно продемонстрировала способность решать сложные государственные задачи. Это, прежде всего, Китай и Россия», — заявил он изданию «Украина.ру».

По мнению Кедми, совершенно не обязательно, что человечество сможет извлечь какие-то уроки из ситуации с пандемией. Однако власти отдельных стран, вероятно, смогут сделать правильные выводы из этой ситуации. Тем не менее, заявил аналитик, это возможно лишь в тех странах, которые имеют прямую преемственность власти. Остальные едва ли сумеют сделать верные выводы, так как заботятся лишь о своих политических и частных интересах.

В России, по подсчетам ученых, к концу эпидемии, который наступит в следующем месяце, должно быть выявлено около 524 тысяч случаев коронавируса. Напомним, что вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года. Из КНР вирус быстро распространился по другим государствам и охватил практически весь мир. Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. По последним данным, зафиксировано свыше семи миллионов случаев COVID-19, инфекция унесла жизни более 430 тысяч человек, пишет RT.