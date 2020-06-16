Появилось видео обыска квартиры московского стрелка

Москва, 16 июня. В Сети опубликовано видео обыска сотрудниками правоохранительных органов квартиры стрелка, напавшего на полицейских на Ленинском проспекте в Москве.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, правоохранители допрашивают двоих соседей стрелка, которые, так же, как и он, приехали в столицу из Ингушетии.

Инцидент произошел в понедельник после того, как сотрудники ДПС остановили такси за нарушение ПДД. Проходивший мимо мужчина внезапно открыл огонь по полицейским. Он стрелял, предположительно, из травматического оружия. Оба сотрудника были ранены, несмотря на это им удалось задержать стрелка.

По некоторым данным, стрелок Ратмир Галаев оказался братом сотрудника МВД Ингушетии, а также сыном высокопоставленного офицера Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Ингушетии.

Позднее в его квартире правоохранители обнаружили тетрадь с молитвами. В тетради записаны обращения к Аллаху с просьбами «ускорить встречу». Также Галаев просил у высших сил помощи для совершения мести. В телефоне 24-летнего стрелка обнаружены видеозаписи с нападениями на полицейских. Очевидно, что злоумышленник тщательно планировал атаку на правоохранителей.