В WhatsApp добавили функцию электронных платежей

Вашингтон, 16 июня. Американская компании Facebook добавила в мессенджер WhatsApp функцию денежных переводов. Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг.

Пока новая функция доступна только пользователям в Бразилии. Цукерберг выразил благодарность ряду партнеров компании, в том числе Banco do Brasil, Sicredi, Nubank и Cielo.

Оценить преимущества сервиса электронных платежей одними из первых в стране смогут держатели банковских карт Nubank и Sicredi с платежной системой Mastercard. Безопасные переводы обеспечивает платежная система Facebook Pay, которая была запущена в соцсети в ноябре прошлого года. С помощью нового сервиса осуществлять продажи через мессенджер смогут даже малые предприятия.

В мае уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер разослал федеральным властям Германии послания с предостережением от использования мессенджера WhatsApp. По его словам, в результате отправки сообщений мессенджер получает и передает Facebook метаданные.

Кельбер уточнил, что американская компания может получить IP-адрес, данные о местоположении, информацию о смартфоне и его операционной системе или дату и время отправки сообщения. На основании такой информации можно составить профиль пользователя. Например, о его работе, финансовом положении, хобби и болезнях.

Доктор юридических наук Виталий Вехов также заявлял, что из-за разрабатываемого в США законопроекта в опасности окажутся граждане России, которые пользуются WhatsApp. Согласно последним данным, сервис установлен у 69% обладателей смартфонов в РФ.