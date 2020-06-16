В Госдуме сообщили о попытках иностранного вмешательства в голосование по конституции

Москва, 16 июня. Депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок Павел Крашенинников сообщил о попытках иностранного вмешательства в голосование по поправкам в конституцию, передают «Известия».

По его словам, о попытках вмешательства ему сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«В нашей рабочей группе по внесению поправок не было людей, представляющих НКО, деятельность которых направлена на раскол и дестабилизацию российского общества. А если серьезно, что такое внешняя политика — это продолжение внутренней», — говорит парламентарий.

Крашенинников говорит, что конкуренция за лидерство между государствами не прекращается, и мало кто из соперников РФ желает ее усиления.

«Что мы можем в связи с этим предпринять? Понятно, что у спецслужб своя работа. А мы можем противопоставить этому прозрачность и безупречность голосования, его подсчета. Тогда, наверное, мы снимем все эти проблемы», — подчеркивает парламентарий.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что главными координаторами деструктивной деятельности на территории России являются Государственный департамент США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям и ряд неправительственных организаций.