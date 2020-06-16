Соловьев высказался о заявлении театра «Современник» о ДТП с Ефремовым

Москва, 16 июня. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление театра «Современник» по поводу смертельного ДТП, виновником которого стал заслуженный артист РФ Михаил Ефремов.

В понедельник театр «Современник» опубликовал официальное заявление, в котором случившееся называется «огромной трагедией» и общей болью. Коллектив театра выразил соболезнования семье погибшего в автокатастрофе Сергея Захарова, а также пожелал «душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным».

«Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас», — говорится в заявлении коллектива театра.

Тележурналист Владимир Соловьев коротко высказался о заявлении театра, передает «Царьград».

«Лучше бы они продолжали молчать», — написал он в свое Telegram-канале.

Ефремов стал виновником смертельного ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, за рулем своего внедорожника он вылетел на встречную полосу и врезался в небольшой фургон службы доставки. Курьер Сергей Захаров от многочисленных травм скончался в реанимации. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет заключения.