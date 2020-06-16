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В Белом доме назвали «ошибочным» приговор американцу Уилану

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В Белом доме назвали «ошибочным» приговор американцу Уилану

Вашингтон, 16 июня. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал «ошибочным» приговор осужденному в России за шпионаж американцу Полу Уилану. Соответствующее заявление высокопоставленного чиновника из Белого дома опубликовал в Twitter Совет национальной безопасности США.

«Обращение с Полом Уиланом и сегодняшний вердикт совершенно ошибочны. Эта администрация не остановится до тех пор, пока Пол благополучно не вернется в Соединенные Штаты», — заявил О'Брайен.

Мосгорсуд в понедельник вынес обвинительный приговор Полу Уилану. Американец получил 16 лет колонии строго режима за шпионаж. При этом Уилан имеет гражданства США, Великобритании, Ирландии и Канады. По словам защиты, Уилан намерен обжаловать приговор и добиваться оправдания.

Следствие не раскрывает подробности дела: в пресс-релизе ФСБ сообщалось лишь, что гражданин США был задержан в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции, при нем была флешка со сведениями, представляющими государственную тайну.

В Белом доме назвали «ошибочным» приговор американцу Уилану

После вынесения приговора адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил, что Служба внешней разведки (СВР) допускает возможность обмена осужденного американца на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Защита Уилана будет просить о помиловании американца или обмене после обжалования приговора.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила поставить многоточие в вопросе обмена Уилана на Бута или Ярошенко. 

По ее словам, дело Уилана не имеет ничего общего с ситуацией осужденных в США граждан России, так как вина американца была доказана.

«Несравнимо было и отношение, потому что в отличие от российских граждан, господин Уилан получал всю необходимую медицинскую помощь в срок и без издевательств», — отметила Захарова.

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Источник: ТАСС
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