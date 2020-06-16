В Белом доме назвали «ошибочным» приговор американцу Уилану

Вашингтон, 16 июня. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал «ошибочным» приговор осужденному в России за шпионаж американцу Полу Уилану. Соответствующее заявление высокопоставленного чиновника из Белого дома опубликовал в Twitter Совет национальной безопасности США.

«Обращение с Полом Уиланом и сегодняшний вердикт совершенно ошибочны. Эта администрация не остановится до тех пор, пока Пол благополучно не вернется в Соединенные Штаты», — заявил О'Брайен.

Мосгорсуд в понедельник вынес обвинительный приговор Полу Уилану. Американец получил 16 лет колонии строго режима за шпионаж. При этом Уилан имеет гражданства США, Великобритании, Ирландии и Канады. По словам защиты, Уилан намерен обжаловать приговор и добиваться оправдания.

Следствие не раскрывает подробности дела: в пресс-релизе ФСБ сообщалось лишь, что гражданин США был задержан в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции, при нем была флешка со сведениями, представляющими государственную тайну.

После вынесения приговора адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил, что Служба внешней разведки (СВР) допускает возможность обмена осужденного американца на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Защита Уилана будет просить о помиловании американца или обмене после обжалования приговора.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила поставить многоточие в вопросе обмена Уилана на Бута или Ярошенко.

По ее словам, дело Уилана не имеет ничего общего с ситуацией осужденных в США граждан России, так как вина американца была доказана.