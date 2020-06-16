Украинцев хотят лишать водительских прав и зарплаты за долги по ЖКХ

Киев, 16 июня. За долги по коммунальным платежам жителей Украины хотят лишить права управлять транспортом, выезжать за границу, пользоваться оружием и даже ходить на охоту, передает Vesti.ua. Эксперты убеждены, что подобными методами кризис в отрасли ЖКХ не решить, а законопроект подготовлен для того, чтобы распродать отрасль иностранцам.

Согласно тексту законопроекта, который был зарегистрирован депутатами от «Слуги народа», уже до 1 октября 2020 года всем должникам необходимо погасить или реструктуризировать свою задолженность. Если до указанной даты долг не будет погашен или реструктуризирован, то должников будет ждать суд и принудительное взыскание, которое может быть нескольких видов. Первое — ежемесячное автоматическое взыскание 50% заработной платы до полного погашения задолженности. Второе — взыскание за счет имущества должника.

«Обращение о взыскании заработной платы не препятствует обращению о взыскании имущества должника, если существует непогашенная задолженность, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца», — сказано в тексте законопроекта.

Также для украинцев будут предусмотрены нематериальные наказания. Например, запрет на выезд из страны, лишение права управлять транспортными средствами, запрет на использование оружия и т. д. Отмечается, что эти суровые требования прописаны в соглашении Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Эксперты считают, что «драконовские» меры принимаются с одной целью — вывод на рынок ЖКХ частных компаний.

«С 2013–2014 годов на переговорах с МВФ постоянно поднимается вопрос о необходимости приватизации сектора ЖКХ с четким разделением. Данный законопроект помогает, так сказать, расчистить поле и сделать его более привлекательным для иностранных инвесторов», — говорит сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила предложение министерства юстиции страны «О дополнительных мерах борьбы со злостными неплательщиками по предоставленным услугам жилищно-коммунального хозяйства». Отныне соответствующие органы получат право не только накладывать арест на недвижимое имущество должника, но и реализовывать с аукциона его домашних животных.