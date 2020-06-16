Украинские националисты устроили митинг у дома Зеленского, требуя его отставки

Киев, 16 июня. Украинский националист Сергей Стерненко вместе с группой своих сторонников устроил митинг у дома президента Украины Владимира Зеленского. Свою акцию он организовал из-за недовольства решением суда, согласно которому он отправляется под домашний арест.

Собравшись у дома Зеленского, радикалы начали выкрикивать лозунги с требованием отправить в отставку президента, а также министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. До этого они провели аналогичную акцию под домом генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Собравшиеся скандировали: «Зелю геть!», «Аваков — черт!», «Авакова собаку повісить на гіляку!»

«Это было очень предсказуемо. Стерненко пытается дотянуться до уровня президента как до своего противника. Подтянуться на его уровень», — отметил Telegram-канал «Klymenko Time».

Ранее Стерненко, являющийся бывшим лидером организации «Правый сектор»1 (запрещена в РФ), демонстративно порвал предписание о домашнем аресте, которое вынес Шевченковский районный суд Киева. Стерненко обвиняют в убийстве, которое произошло в мае 2018 года в Одессе. Он смертельно ранил ножом Ивана Кузнецова. Защита Стерненко утверждает, что речь идет о самообороне, однако следователи СБУ предъявили националисту обвинения в убийстве, так как имеются свидетельства о том, что он гнался за Кузнецовым, и, следовательно, его действия не могут считаться самообороной.

Отметим, что версия о необходимой обороне не выдерживает никакой критики. Сам Стерненко вел «стрим» с места убийства. Он рассказал, что преследовал неприятеля и убил его собственным ножом.

Эти слова подтверждают и три экспертизы, проведенные в рамках дела. Стерненко преследовал свою жертву более 100 метров. Смертельные ранения он нанес, когда его оппонент был в лежачем положении. Затем Стерненко вместе с девушкой наблюдали за последними минутами жизни своей жертвы. Молодые люди весело шутили, даже не думая вызвать скорую. После Сергей порезал себе руку, чтобы имитировать самооборону.

1 Организация запрещена на территории РФ.