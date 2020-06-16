Овечкин рассказал, чего ему не хватает в США

Москва, 16 июня. Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в прямом эфире с Юлией Бордовских в Instagram рассказал, чего ему не хватает в США.

«Чего чисто русского мне не хватает в Америке? Культуры. Совсем разные люди, разный менталитет. Но ты все равно привыкаешь. Я уже привык ко всем своим знакомым и друзьям», — поделился Овечкин.

Спортсмен напомнил, что живет в США уже 15 лет.

«Взрослее стал, мудрее. Когда я только уезжал из России, это был совсем другой Овечкин. Раньше я жил ради себя, теперь я живу ради своей семьи, ради детей», — отметил хоккеист.

Кроме того, он признался, что во время игры матерится, и таким образом пятеро русских игроков «заводят друг друга». Более того, даже американские игроки уже выучили русские слова.

«У нас вся команда говорит на русском языке, только матом», — пошутил игрок.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. В феврале россиянин забросил 700 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он стал восьмым хоккеистом в истории, которому покорилась эта вершина. Впереди Овечкина лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).