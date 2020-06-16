Вирусолог Альтштейн предупредил, что коронавирус станет более заразным

Москва, 16 июня. Коронавирус будет становиться еще заразнее, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Слова специалиста приводит информационный-портал НСН.

«Он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться», — заявил вирусолог.

По его мнению, вероятность второй волны COVID-19 в России — 100%, так как коронавирус «вообще никуда не денется». По его прогнозам, вторую волну стоит ожидать осенью.

«Сейчас, конечно, еще не прошла первая волна, еще о ней надо думать. <…> В Москве мы имеем отчетливое снижение волны, но по России оно не такое выразительное», — отметил Анатолий Альтштейн.

Ранее Альтштейн давал советы, как подготовиться ко второй волне коронавируса. По его словам, прежде всего необходимо вести здоровый образ жизни. Вирусолог подчеркнул, что здоровые люди переносят COVID-19 лучше, а само заболевание проходит в относительно легких формах. Жителям РФ Альтштейн посоветовал не волноваться, а просто «выполнять свои нормальные обязанности».

Ранее профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявлял, что коронавирус, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине может оказаться гораздо более заразным, чем тот, который был обнаружен в Ухани.