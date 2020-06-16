Число безработных на Украине за время карантина выросло в 10 раз

Киев, 16 июня. Число безработных украинцев за период карантина выросло в десять раз и превысило 500 тыс. человек, заявил премьер-министр Украины Дениc Шмыгаль.

Госслужба занятости в начале мая сообщала, что статус безработного за время действующего из-за пандемии COVID-19 карантинa получили 156 тыс. украинцев. На тот момент общее число официально зарегистрированных безработных составляло 456,8 тыс. человек.

«На сегодняшний день, по статистике с начала карантина, 150 тыс. человек уже трудоустроены, около 640 тыс. прошли через статус безработного и на сегодня более полумиллиона имеют статус безработного, зарегистрированного в Центре занятости», — заявил Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова».

Ранее Шмыгаль заявлял, что число безработных на Украине за период карантина, введенного из-за коронавируса, выросло в 10 раз, передавали «Известия».

Отметим, ранее в рамках нового этапа масштабной пенсионной реформы украинское правительство объявило о намерении прекратить выплаты по старости лицам, не имеющим необходимого трудового стажа.

Согласно официальной информации, уже с 1 января 2021 года украинцы, которые в общей сложности не отработали положенные по местному КЗоТу от 30 до 35 лет, не смогут рассчитывать даже на минимальную пенсию, составляющую 1 638 гривен (порядка 4,3 тыс. рублей). Для этих людей будет предусмотрена материальную помощь, сумма которой не превышает 950 гривен. По мнению представителей кабинета министров страны, подобная практика поможет сэкономить бюджету до 200 млн долларов в год.

Как передавало Федеральное агентство новостей, независимые эксперты в этой связи прогнозируют очередной социальный взрыв на всей территории Украины.