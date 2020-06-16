МИД РФ возмутился русофобскими выходками на Украине в День России

Киев, 15 июня. Посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акцией, устроенной в отношении здания российского диппредставительства 12 июня. Об этом сказано в распространенном комментарии МИД РФ.

«В ней (ноте протеста. — Прим. ФАН) было указано на нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина», — комментируют в МИД РФ.

Российские дипломаты говорят, что День России в Киеве отметился «отвратительными антироссийскими выходками». В частности, на фасад здания посольства РФ были спроецированы оскорбительные изображения русофобского содержания.

«Креативность» проявил и департамент контрразведки СБУ, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских Генконсульств в Харькове, Одессе и Львове», — сообщают в МИД РФ.

Дипломаты выразили надежду, что Киев создаст нормальные условия для их коллег, работающих на Украине, исходя из принципов взаимности и традиций дипломатии.

Напомним, что российско-украинские отношения резко ухудшились после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Новые украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела. В Москве обвинения категорически отвергают, указывая на внутриукраинский характер конфликта в Донбассе.