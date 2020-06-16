Мать погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о сыне

Москва, 16 июня. Мать водителя Сергея Захарова, погибшего в смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказала, что ей очень не хватает сына. Как рассказала мать погибшего Мария Захарова, Сергей был незаменимым человеком для нее.

Родственники и друзья погибшего в ДТП водителя рассказали, что Захаров был добрым и светлым человеком. Его мать заявила, что полностью согласна с такой характеристикой. Как стало известно, близкие несколько дней не сообщали женщине о смерти ее сына, так как волновались за ее здоровье. Затем, чтобы та меньше переживала, они сказали, что Захаров умер от инфаркта.

«Наша семья всегда жила очень мирно, никаких конфликтов не было. Сережа мой был незаменимым человеком, очень добрым. Когда у соседей случился пожар в доме, он первым бросился помогать. Мне, конечно, будет очень тяжело без него», — рассказала она журналистами шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Близкие Захарова добавили, что не намерены принимать извинения Ефремова и предложенную им материальную помощь. По их словам, они рассчитывают на справедливый суд и надлежащее наказание для артиста.

Напомним, авария на Садовом кольце произошла вечером 8 июня. Ефремов за рулем внедорожника выскочил на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина получил тяжелые травмы, врачи не смогли спасти его жизнь. Сам актер не пострадал. Медосвидетельствование подтвердило, что Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, в его анализах были выявлены следы кокаина и марихуаны. 9 июня Таганский районный суд Москвы отправил актера под домашний арест. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту трагедии, продолжается. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.