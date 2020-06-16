Федосеева-Шукшина потребовала от Алибасова извиниться перед ее дочерью

Москва, 16 июня. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина после долгого молчания прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг ее квартиры в Новой Москве. По мнению артистки, ее муж Бари Алибасов должен извиниться перед ее дочерью.

Недавно стало известно, что одна из квартир Лидии Федосеевой-Шукшиной находится в собственности помощника Алибасова. Родственники актрисы уверены, что таким образом продюсер хочет обобрать свою супругу. По словам адвоката Федосеевой-Шукшиной, 81-летняя актриса не совсем осознавала происходящее, когда подписывала договор дарения своей квартиры в Новой Москве. Однако Алибасов заявляет, что является обеспеченным человеком и от жены ему ничего не надо.

«Меня лишил квартиры Бари Алибасов. Мой любимый муж», — заявила актриса в эфире Первого канала.

При этом она добавила, что не держит зла на супруга и переживает за его здоровье. Она рассказала, в то время лежала в больнице, а после выписки Алибасов и его адвокат Сергей Жорин привезли ее «в контору», где попросили подписать некий листок.

«Я спрашиваю его, мол, что это. Он говорит: «Подписывай, я же подписал». Ну я и решила, что все нормально», — рассказала Федосеева-Шукшина.

Актриса отметила, что не была в курсе о содержании документа.

«Я день и ночь потом думала, как я могла подарить жилье Бари? С какого перепуга?!» — возмущается актриса.

На вопросы артистки, когда Алибасов отдаст ей жилплощадь, тот отвечал, что она может заехать в нее когда угодно и жить сколько угодно. Однако речи об официальном офрмлении не шла.

Дочь Ольга Шукшина пытается помочь матери и вступила в открытый конфликт с Алибасовым. В конце эфира Лидия Николаевна призвала продюсера извиниться перед Ольгой.