Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Москва, 16 июня. Интернет-пользователи сравнили песни групп Little Big и The Black Eyed Peas. Оказалось, что мелодии сразу трех композиций российского коллектива оказались похожими на хиты американской группы, передает «СтарХит».

Little Big сейчас находятся на пике популярности — каждый новый трек группы собирает десятки миллионов просмотров в YouTube. Однако музыкантов нередко обвиняли во вторичности их творчества. Пользователи Сети нашли этому доказательство: они сравнили хиты российской группы с песнями The Black Eyed Peas из США. Выяснилось, что песни Uno и Go Bananas подозрительно схожи с My Humps, а песня I'm OK почти идентична Scream & Shout.

Несмотря на обвинения, некоторые пользователи Сети встали на защиту Little Big.

«Попробуйте сделать сами что-то такое, чего еще точно не было», — пишет Богдан. «Примеры высосаны из пальца», — недоволен Дмитрий. «Для начала сравните треки целиком, а не нарезки», — отмечает Александр.

Напомним, что в 2020 году Little Big должны были представлять Россию на Евровидении. Группа написала песню Uno, которая быстро стала хитом. Эксперты причисляли россиян к фаворитам конкурса, однако вмешалась пандемия коронавируса — Евровидение-2020 было отменено.

Фронтмен Little Big Илья Прусикин допустил участие группы в Евровидении в следующем году. При этом участие в конкурсе не является для них целью. По словам Прусикина, группа занимается творчеством исключительно ради удовольствия и старается не следовать всевозможным шаблонам, поэтому им удается делать популярные хиты.