Сотрудничество Германии с Россией по энергетике вызвало недовольство у Трампа

Вашингтон, 16 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «ненормальной» ситуацию, когда Германия приобретает энергию у России, а США должны «защищать ФРГ от РФ». С таким заявлением он выступил во время общения с журналистами.

«Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России? Так не годится», — заявил Трамп на встрече с журналистами.

Кроме того, он назвал Берлин «неплательщиком», так как тот не выплачивает Вашингтону «миллиарды долларов» за оборону.

5 июня президент США Дональд Трамп принял решение вывести около 9500 американских военнослужащих из Германии к сентябрю 2020 года. По официальной версии, сокращение численности американских войск за рубежом стало результатом увеличения военных расходов американских союзников.

В сентябре в Германии останутся 25 000 военнослужащих США вместо 34 500, которые находятся там в настоящее время. Часть военного контингента может быть переброшена в Польшу и другие страны, остальные вернутся домой.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас ранее заявлял об очень серьезных структурных изменениях во взаимоотношениях Европейского союза и Соединенных Штатов Америки, которые негативно сказываются на двусторонних контактах. Более того, он раскритиковал внешнеторговую политику Вашингтона, отметив, что торговая война между Китаем и Соединенными Штатами угрожает Берлину, а стремление американцев повлиять на энергетический рынок ЕС с помощью санкций против России неприемлемо.