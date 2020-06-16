Захарова предложила поставить многоточие в вопросе обмена Уилана на осужденных россиян

Москва, 16 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила поставить многоточие в вопросе обмена осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Об этом Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Для этого есть соответствующие межгосударственные механизмы, которые задействуются в случае, если есть соответствующее стремление, желание. Это юридическая сторона, она существует. Дальше мы пока поставим многоточие», — говорит официальный представитель МИД.

По ее словам, дело Уилана не имеет ничего общего с ситуацией осужденных в США граждан России, так как вина американца была доказана.

«Несравнимо было и отношение, потому что в отличие от российских граждан, господин Уилан получал всю необходимую медицинскую помощь в срок и без издевательств», — отмечает Захарова.

15 июня Мосгорсуд признал Пола Уилана виновным в шпионаже против РФ и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. По словам защиты гражданина США, намерен обжаловать приговор и добиваться оправдания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения в шпионаже, предъявленные Уилану, доказаны в суде.

Напомним, что Пола Уилана, у которого есть паспорта США, Великобритании, Ирландии и Канады, задержали в конце 2018 года в Москве при проведении шпионской акции. Правоохранители изъяли у мужчины флешку со сведениями, представляющими государственную тайну.

МИД РФ ранее ответил на заявления властей США о приговоре Уилану, выразив несогласие с позицией Вашингтона. Как отметили в российском ведомстве, позиция западных СМИ, которые обвиняют Москву в «затягивании процесса», является «абсурдной и необоснованной».