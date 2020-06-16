Грызлов рассказал об отказе Украины считать Минские соглашения обязательными

Москва, 16 июня. Представитель Украины в контактной группе в Минске заявил, что Минские соглашения носят рекомендательный характер, а значит Киеву их можно не соблюдать. Об этом сообщил полпред РФ в группе Борис Грызлов.

Грызлов по итогам внеочередного заседания контактной группы в Минске напомнил, что 11 июня украинская делегация во главе с Андреем Ермаком заверяла, что будет следовать Минским соглашениям, включая диалог с представителями республик Донбасса. Ранее украинские власти также придерживались того, что «комплекс мер безальтернативен и обязателен для выполнения как Украиной, так и Донбассом».

«Однако сегодня Александр Мережко, заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе, заявил, что комплекс мер носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств», — сообщил Грызлов.

По его словам, подобное заявление на переговорах прозвучало впервые. Грызлов отметил, что в свете таких заявлений возникает вопрос, на основании чего в течение пяти лет Киев вел работу. «Новые люди», заявляя о рекомендательном характере Минских соглашений, практически перечеркнули работу своих предшественников, констатировал он.

«По существу, речь идет об очередной попытке выйти из Минского процесса. Если это действительно официальная позиция Киева, то это прямой путь к «замораживанию» конфликта», — отметил Грызлов.

Отметим, ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Минские соглашения «никчемны», если рассматривать их с юридической точки зрения. При этом Резников считает, что Минск — это единственная площадка, с помощью которой можно урегулировать внутриукраинский конфликт.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе образовались две республики — ДНР и ЛНР. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах контактных групп в Минске, а также во время саммитов в «нормандском формате».

В начале июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил по итогам визита в Берлин, что саммит лидеров в «нормандском формате» состоится до конца года, несмотря на пандемию коронавируса. По его словам, диалог с Россией продолжается и он «надеется на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе». Как передавало Федеральное агентства новостей, киевские политики и политологи восприняли эту информацию как обычную утку. По их мнению, страна поставлена в положение клоуна-неудачника, когда каждую предыдущую реплику ему приходится объяснять шуткой, а зрители не только не смеются, но и готовы выгнать шутника прочь с арены.