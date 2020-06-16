Анджела Дэвис объяснила, почему нужно голосовать за Байдена, а не за Трампа

Вашингтон, 16 июня. Американская правозащитница и борец за права темнокожих Анджела Дэвис в интервью RT объяснила, почему поддержит Джо Байдена на предстоящих выборах президента США этой осенью.

Дэвис считает, что США должны освободиться от двухпартийной системы, так как Демократическая и Республиканская партии имеют тесные связи с корпоративным капитализмом. Однако, как она говорит, это «долгосрочная цель».

Она подчеркивает, что смысл грядущих выборов — в выборе кандидата, который будет эффективно реагировать на требования расширить свободу действий движения против расизма. При этом он отмечает, что она «не в особом восторге» от Байдена.

«Байден — во многом проблематичный вариант, и не только в силу своего прошлого и той роли, которую он сыграл в движении по пути широкого применения заключения под стражу. Он дал понять, что выступает против расформирования полиции, тогда как это именно то, что нам нужно: нам нужно переосмыслить понятие общественной безопасности», — говорит правозащитница.

По мнению Анджелы Дэвис, Джо Байден с большей вероятностью серьезно отнесется к требованиям широкой общественности, чем Дональд Трамп.

«На выборах, что состоятся в ноябре этого года, от нас потребуется проголосовать не столько за лучшего кандидата, сколько за или против нас самих. И мне кажется, что ради того, чтобы мы проголосовали за нас самих, придется агитировать за Байдена...» — отмечает борец за права темнокожих.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден пригрозил Дональду Трампу военным переворотом, если тот откажется признавать свое поражение на грядущих выборах. Байден заявил, что гордится военнослужащими, которые не побоялись выступить с критикой действующего главы государства.