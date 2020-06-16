Кличко крупно опозорился, выступая в прямом эфире

Киев, 16 июня. Мэр Киева Виталий Кличко вновь отметился необычным выступлением перед камерами – в этот раз он не смог выговорить сразу два слова.

В своем выступлении Кличко обратился к жителям Киева, чтобы прокомментировать прогнозируемое снижение заболеваемости коронавирусом. Во-первых, у киевского градоначальника вызвало трудности украинское слово «після» («после»), вместо которого он произнес нечто совершенно другое и не вполне приличное.

Во-вторых, проблемой для Кличко стало слово «сенсационных», которое он смог произнести лишь с пятой попытки. Многие отметили, что сурдопереводчице стоило больших усилий передать смысл речи киевского мэра.

Некоторые пользователи Twitter в шутку предположили, что теперь Кличко будет выступать «под фонограмму» – то есть просто открывать рот во время заранее записанной аудиодорожки.

Напомним, что в апреле секретарь Киевского горсовета Владимир Прокопив, являющийся заместителем мэра Киева Виталия Кличко в Киевгорсовете, записал видеообращение к жителям Киева, в котором при помощи нецензурной брани призвал киевлян не нарушать режим карантина. Это видео он разместил на своей странице в социальной сети. Политик в резкой и нецензурной форме поинтересовался у молодых людей, которые хотят «классно затусить» во время карантина, все ли с ними в порядке. Он напомнил, что устраивать вечеринки или выезды на шашлыки в данный момент недопустимо.