Тетрадь с молитвами нашли у расстрелявшего полицейских в Москве

Москва, 16 июня. В квартире Ратмира Галаева, открывшего огонь по сотрудникам ДПС проходят обыски. Как отмечает Пятый канал, правоохранители обнаружили принадлежащую злоумышленнику тетрадь с молитвами.

На фотографиях видно, что в тетради записаны обращения к Аллаху с просьбами «ускорить встречу». Также Галаев просил у высших сил помощи для совершения нападения. В телефоне 24-летнего стрелка обнаружены видеозаписи с нападениями на полицейских. Очевидно, что злоумышленник тщательно планировал атаку на правоохранителей.

Как отмечают очевидцы, молодой человек открыл огонь внезапно, без причины, проходя возле наряда ДПС.

Ранее сообщалось, что Ратмир Галаев оказался братом сотрудника МВД Ингушетии, а также сыном высокопоставленного офицера Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Ингушетии.

Напомним, что инцидент начался после того, как сотрудники ДПС на западе Москвы остановили такси за нарушение ПДД. Проходивший мимо гражданин открыл огонь по полицейским. Он стрелял, предположительно, из травматического оружия. Оба сотрудника были ранены, несмотря на это им удалось задержать стрелка.

Охранники близлежащей стоянки отмечают, что видели лежащего окровавленного правоохранителя. Согласно их показаниям, из головы у него шла кровь, а также была повреждена нога и ранена грудная клетка.