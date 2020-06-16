Москвичка проглотила зубную щетку, пытаясь справиться с застрявшей колбасой

Москва, 16 июня. Врачи Боткинской больницы извлекли из пищевода жительницы Москвы зубную щетку, которую девушка сама засунула в горло, пытаясь протолкнуть застрявший кусок колбасы.

Как сообщает РИАМО, чтобы достать щетку у врачей ушел час. Медики сделали петлю и эндоскопом аккуратно вытащили предмет гигиены.

Позднее выяснилось, что в ходе семейного ужина девушка подавилась колбасой. В ванной она попыталась избавиться от куска, для чего решила протолкнуть колбасу зубной щеткой. Когда щетка уже уперлась в кусок пищи, «девушка нечаянно вдохнула и вместе с застрявшей в горле колбасой проглотила зубную щетку».

Родители срочно вызвали скорую. Несмотря на то, что операция прошла успешно, какое-то время девушке предстоит наблюдаться у хирурга.

Ранее сообщалось, что медики спасли двухлетнего ребенка в Краснодарском крае, проглотившего батарейку. Врачи извлекли батарейку, пострадавшую направили в больницу Краснодара для лечения. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.