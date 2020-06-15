Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве приблизилось к 3400

Москва, 15 июня. Еще 52 пациента с COVID-19 скончались в Москве. Общее число жертв коронавируса в столице достигло 3 386, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в Москве.

«В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперштаба.

Днем ранее сообщалось о смерти 53 пациентов в Москве.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявляла, что в столице сделано 3 млн ПЦР-тестов (полимеразной цепной реакции). По ее словам, тест берут у людей с признаками ОРВИ, а также пациентов с пневмонией. В обще сложности в России провели более 15 млн тестов на COVID-19.