Отца Порошенко госпитализировали с инсультом

Киев, 15 июня. У отца бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея случился инсульт, сообщает политолог Тараз Березовец в своем Telegram-канале.

«У Алексея Порошенко, отца народного депутата от «Нашей Украины» Петра Порошенко, случился геморрагический инсульт», — написал он.

Сообщается, что сейчас Алексей Порошенко находится в одной из клиник Киева. Его состояние оценивается как стабильное.

Алексей Порошенко родился в 1936 году, он известен как советский и украинский хозяйственный деятель. Четыре года он был депутатом Винницкого областного совета. Также он был награжден званием героя Украины.

Напомним, что бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу. Об этом сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок.

Петра Порошенко подозревают в даче заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий. Речь идет о назначении замглавы СВР Сергея Семочко. Кроме того, ранее Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.