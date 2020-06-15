Театр «Современник» призвал к великодушию и милосердию в ситуации с Ефремовым

Москва, 15 июня. Московский театр «Современник» прервал молчание и опубликовал официальное заявление относительно смертельного ДТП, виновником которого стал заслуженный артист РФ Михаил Ефремов.

В сообщении театра отмечается, что молчание коллектива «было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей «Современника».

«Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить», — говорится в заявлении.

Коллектив театра выразил соболезнования семье погибшего в автокатастрофе Сергея Захарова, а также пожелал «душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным».

«В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения. Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас», — говорится в заявлении коллектива театра.

Ефремов 8 июня, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП в центре Москвы. Его джип выехал на встречную полосу и протаранил фургон. В результате погиб 58-летний курьер Сергей Захаров. Экспертиза показала наличие алкоголя и наркотиков в организме актера. По делу о ДТП ему грозит 12 лет заключения. 12 июня актер опубликовал ролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего, передавали «Известия».

Телеведущий Владимир Соловьев был возмущен заявлением заслуженного артиста. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что послание Ефремова — попытка вызывать сочувствие общества. По словам телеведущего, в обращении Ефремова было слишком много «внешнего» и крайне мало «искреннего». Собеседник ФАН выразил удивление тому, что артист молчал целых четыре дня и только затем решился что-то сказать в свое оправдание.

Специалист по невербальной коммуникации, физиогномист Светлана Филатова проанализировала видеообращение Ефремова. По мнению эксперта, артист действительно сильно подавлен, однако есть чувства, которые он пытается скрыть. Также физиогномист увидела в эмоциях Ефремова внутреннюю борьбу, раскаяние и большую подавленность. Однако движения рук подсознательно указывают на панику и невозможность увидеть позитивное решение ситуации. По мнению Филатовой, актер действительно желает искупить свою вину и понимает непростительность своего поступка.