Американский сатирик высмеял пропагандистов, обвиняющих РФ в организации протестов в США

Вашингтон, 15 июня. Американский сатирик Джимми Дор высмеял пропагандистский аппарат США, который пытается продвигать идею о том, что расовый раскол и беспорядки в США — якобы дело рук Кремля. Он иронизирует и отмечает, что Россия установила в Америке рабство, а затем приняла сегрегационные законы.

Дор показывает сюжет, в котором экс-сотрудница администрации Барака Обамы Сьюзан Райс заявляла о том, что иностранные силы, в том числе из РФ, оказывают на влияние на раскол в американском обществе. Ее слова подтверждает ведущий CNN Вульф Блицер, отмечая, что это продолжается еще со во времен СССР, когда русские пытались выставить на всеобщее обозрение расовый раскол в Штатах.

«Что не так с этими людьми? Я вам скажу. Она — пропагандистка. А он — долбаное тупое орудие. За эту тупость его и взяли на работу! Поэтому они и нанимают таких ребят. <…> Просто они готовы заниматься пропагандой на всю катушку и им плевать!» — комментирует новостной сюжет Джимми Дор.

По его словам, люди вроде Вульфа Блицера «достаточны тупы», чтобы в это верить. При этом другие американские ведущие осознают заведомую ложь, но продвигают ее, так как не имеют принципов. Он отмечает, что такие телеведущие являются продолжением аппарата госбезопасности США, которые фабрикуют согласие с тем, что причина американских проблем — Москва.

«Помните, как Россия ввела рабство, а потом подтолкнула нас к гражданской войне? <…> Помните, как Россия начала войну с наркотиками и переполнила наши тюрьмы? <…> Сьюзан Райс, вы не помните, это Россия построила клетки, куда сажали иммигрантов при администрации Обамы? Или это сделали вы?» — спрашивает Дор.

Напомним, что Сьюзан Райс неоднократно заявляла о том, что РФ якобы причастна к организации протестов в США. При этом никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности, она не приводит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти обвинения, заявил, что Москва следит за происходящим в Штатах, но все это — исключительно внутреннее дело США. В МИД РФ в свою очередь заявили, что эти антироссийские обвинения являются ни чем иным как манипуляцией информацией.