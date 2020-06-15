Адвокат историка Соколова объяснил отказ подзащитного от его услуг

Москва, 15 июня. Адвокат Александр Почуев, ранее представлявший интересы историка Олега Соколова, объяснил, почему тот отказался от его услуг.

Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. По словам Почуева, как только он взялся за это дело, ему стали поступать угрозы. Он не стал обращать на них особого внимания, но, тем не менее, проинформировал о них полицию.

«Но вот в мае этого года угрозы стали серьезные. Мне пришлось нанимать охрану. Я вынужден был принимать меры по обеспечению собственной безопасности», — отметил он.

Даже после этого он продолжил свою работу по защите Соколова, несмотря на продолжающуюся «травлю и угрозы».

«Но в то же время, я неожиданно для себя сегодня услышал волю моего доверителя. Это конец моей защиты его в данном конкретном деле», — сказал он.

Как объяснил юрист, Соколов поблагодарил его за работу, однако у него вышло разногласие с подзащитным. Адвокат настаивал на безусловном признании Соколовым вину, однако тот был против подобного подхода.

«В таком случае я не буду готов продолжить защищать его по этому делу. Потому что линия будет диаметрально противоположной той, которую он изберет сейчас», — привел слова Почуева «Пятый канал».

Также стало известно, что теперь защищать Соколова будет другой адвокат – Сергей Лукьянов.

Напомним, что Соколов признался, что в ночь на 8 ноября убил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко из обреза малокалиберной винтовки. После этого он расчленил тело девушки и выбрасывал его части в Мойку. 9 ноября он сам свалился в реку. Мужчину выловили, при нем оказался рюкзак с двумя отрубленными женскими руками. Когда полиция прибыла домой к Соколову, то обнаружили голову убитой девушки. В настоящее время историк находится под стражей, следствие по делу экс-доцента СПбГУ ведет центральный аппарат Следственного комитета России.