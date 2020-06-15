Мария Шукшина осудила семью Захарова за посещение ТВ-шоу после ДТП

Москва, 15 июня. Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась согласием родственников Сергея Захарова прийти на телевидение после резонансного ДТП. Соответствующий пост она разместила у себя в Instagram.

«Семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт», — пишет Шукшина.

По ее мнению, ДТП «вскрыло нарыв всего общества», который якобы заключается в отсутствии нравственных правил и национальной идеи. Также Шукшина не понимает, как можно было проигнорировать видеообращение Ефремова.

«Как же можно не принять искреннее раскаяние? Или мы не православные?» — негодует актриса.

Мария Шукшина считает, что Ефремов будет сам бичевать себя до конца своих дней. Она призвала семью Захарова принять извинения и деньги от актера.

«И еще... Переживать горе лучше в церкви, в кругу родных и близких, а не на глазах у всей страны. Не по-людски это как-то, простите…» — комментирует ситуацию артистка.

Ранее адвокат Александр Добровинский заявлял, что родственники Сергея Захарова приходили на телевидение, чтобы привлечь максимальное внимание к расследованию ДТП.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в свою очередь рассказал, почему актер находился в состоянии алкогольного опьянения в день трагедии. По словам Пашаева, в тот день скончался близкий друг Ефремова. Также адвокат опроверг информацию о том, что Ефремов в день ДТП выпивал в баре Ulysses. Он утверждает, что актер заходил туда за едой.

Напомним, что после гибели Сергея Захарова против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет заключения.