Мария Шукшина осудила семью Захарова за посещение ТВ-шоу после ДТП

Москва, 15 июня. Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась согласием родственников Сергея Захарова прийти на телевидение после резонансного ДТП. Соответствующий пост она разместила у себя в Instagram.
«Семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт», — пишет Шукшина.
По ее мнению, ДТП «вскрыло нарыв всего общества», который якобы заключается в отсутствии нравственных правил и национальной идеи. Также Шукшина не понимает, как можно было проигнорировать видеообращение Ефремова.
«Как же можно не принять искреннее раскаяние? Или мы не православные?» — негодует актриса.
Мария Шукшина считает, что Ефремов будет сам бичевать себя до конца своих дней. Она призвала семью Захарова принять извинения и деньги от актера.
«И еще... Переживать горе лучше в церкви, в кругу родных и близких, а не на глазах у всей страны. Не по-людски это как-то, простите…» — комментирует ситуацию артистка.
#марияшукшина #ефремов "Природа человеческая не терпит богохульства, и в конце концов сама же себе всегда и отомстит за него". И не только в отношении Михаила Ефремова вспомнились мне эти слова духоносного классика отечественной литературы Ф.Достоевского. Беда происходит в стране! Беда со всем нашим обществом! Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников. Нет, не в искренность страданий я не верю, я не понимаю, как можно продавать свои страдания? Так же, как я не понимаю своих родственников, которые давным-давно превратили страдания в бизнес, несмотря на мое категорическое неприятие этого, но я прекрасно понимаю и поддерживаю свою подругу Свету Бодрову, которая стабильно раз в год отказывается на протяжении уже 20 лет от съёмок в фильме о своем муже Сереже Бодрове. И я, конечно же, никогда не пойму и не приму тех, кто как вороны кружат, выискивая очередную жертву, не брезгуя ничем, ни плясками на костях, ни падением человека (желательно известного!), не гнушаясь зарабатывать на чужом горе, и затягивать в бездну вместе с собой бедных, несчастных людей, которые на глазах у всей страны продают свою совесть и достоинство, и всю ту братию, которая обрушилась с гневными речами на Мишу, стараясь побольней ударить по лежачему, и с которым при других обстоятельствах и обнимались, и фотографировались, и выпивали, чего уж.. В эту же бездну тянут они и всех зрителей, бурно осуждающих, негодующих, и тем самым берущих грех на душу. Трагедия, коснувшаяся семьи Михаила Ефремова и Сергея Захарова, вскрыла нарыв всего общества. В отсутствии нравственных правил, в отсутствии национальной идеи, так и не оглашённой в стране за все 30 лет, на первое место выходит СВОБОДА от нравственности, от греха, от Бога. По умолчанию национальной идеей становится лозунг ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ . Таков духовный закон. Россия-матушка всегда была сильна своим состраданием, милосердием, всепрощением. Мы никогда не бросали товарищей в беде, никогда не глумились над растерзанным. Но как же можно не принять искреннее раскаяние? Или мы не православные? ПРОДОЛЖЕНИЕ ????
Ранее адвокат Александр Добровинский заявлял, что родственники Сергея Захарова приходили на телевидение, чтобы привлечь максимальное внимание к расследованию ДТП.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в свою очередь рассказал, почему актер находился в состоянии алкогольного опьянения в день трагедии. По словам Пашаева, в тот день скончался близкий друг Ефремова. Также адвокат опроверг информацию о том, что Ефремов в день ДТП выпивал в баре Ulysses. Он утверждает, что актер заходил туда за едой.
Напомним, что после гибели Сергея Захарова против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет заключения.