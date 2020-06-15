Дапкунайте рассказала, как однажды стала жертвой сексуальных домогательств

Москва, 15 июня. Актриса Ингеборга Дапкунайте рассказала, что однажды стала жертвой сексуальных домогательств. Такое признание она сделала в эфире канала НТВ.

Она прокомментировала обвинения в сексуальном насилии, которые были предъявлены ее другу, американскому актеру Кевину Спейси. По словам Дапкунайте, не стоит судить Спейси. Также она поделилась своим опытом, рассказав, как она однажды тоже стала жертвой домогательств, однако предпочла забыть об этом.

«Я бы не стала никого судить. У меня был похожий случай. Но я встретила этого человека через много лет — обида была не очень сильной. Со мной такое бывает: память стирает неприятности. Я не помню, с кем ссорилась», — заявила Дапкунайте.

По словам Дапкунайте, хотя она и является сейчас востребованной актрисой, ее путь к успеху был нелегким. В начале своей карьеры она была готова на любые роли, лишь бы ее пригласили на пробы. В итоге, ей удалось реализовать свой талант и даже сняться в Голливуде, а также поработать со многими иностранными режиссерами.

Напомним, в 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место в 80-х годах. Разразился скандал. Восемь актеров сериала «Карточный домик», в котором участвовал Спейси, заявили о домогательствах с его стороны. Позже его обвинили в неподобающем поведении еще около 30 человек. После этого с актером разорвал контракт Netflix. Также сцены с его персонажем вырезали из фильма «Все деньги мира», а также из китайского фильма «Спрятанный». В прошлом году американская прокуратура сняла все обвинения со Спейси.