Генерал-полковник заявил, что Киркоров не имел права надевать форму десантника

Москва, 15 июня. Творческим людям нельзя надевать военную форму, заявил генерал-полковник в отставке, депутат Иван Тетерин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Филипп Киркоров снялся в юмористическом ролике для скетч-шоу. В нем певцу предлагают примерить на себя роль десантника в новом сериале. Исполнитель, оставшийся без концертов из-за пандемии, отказался от рекламы интимной смазки и согласился сыграть ВДВшника. Далее герой Киркорова окунается в воспоминания и поет песни, при этом произнося двусмысленные монологи.

Ролик вызвал резкое неодобрение со стороны бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова. Он назвал сюжет отвратительным, и призвал Киркорова удалить видео из своих соцсетей «для своего же блага». С ним согласился генерал-полковник в отставке Иван Тетерин. По его словам, тельняшка — священный символ для десантников.

«Чего ты надеваешь форму десантника? Это их символ и гордость, обозначающие только то, что имеют только десантник право носить», — выразил недовольство парламентарий.

Автор ролика Марюс Вайсберг недавно ответил возмущенным критикам, подчеркнув, что не хотел никого оскорбить. Режиссер заявил, что Киркоров — просто артист, игравший роль по сценарию, поэтому предъявлять претензии лично ему странно.