Гармаш готов встретиться с семьей погибшего в ДТП Захарова от имени Ефремова

Москва, 15 июня. Актер Сергей Гармаш может от имени своего коллеги Михаила Ефремова, устроившего «пьяную» автокатастрофу в Москве, встретиться с родственниками погибшего Сергея Захарова, сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

«Семья сообщила мне, что к ним обращался актер Сергей Гармаш, возможно, в ближайшем будущем состоится встреча», — сообщил ТАСС адвокат.

Гармаш является близким другом Ефремова. Самому же виновнику смертельного ДТП по условиям домашнего ареста запрещено покидать место проживания, общаться с кем-то, кроме близких родственников, следователя и адвокатов.

Добровинский отметил, что «Ефремова можно осуждать или ему можно сочувствовать, его можно прощать или не прощать, но наказывать его мы не имеем права, наказывает только суд».

«Думаю, что мы придем к единому мнению с семьей: потерпевшим следует согласиться исключительно с позицией прокурора, не более и не менее», — подчеркнул он.

Заслуженный артист РФ Ефремов стал виновником смертельного ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, за рулем своего внедорожника он вылетел на встречную полосу и врезался в небольшой фургон службы доставки. Курьер Сергей Захаров от многочисленных травм скончался в реанимации. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет заключения.

Позднее актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Захарова и выразил готовность оказать помощь семье погибшего. Как передавал RT, семья Захарова не приняла извинений артиста и отказалась от материальной помощи от Ефремова.