Назван топ-5 способов помыться в период отключения горячей воды

Москва, 15 июня. Наступило долгожданное лето, а с ним близится и веерное отключение горячей воды. Пятый канал поделился действенными лайфхаками, которыми пользуются миллионы соотечественников в этот непростой период.

Самым распространенным методом является нагревание воды в кастрюле. Для того, чтобы вода быстрее нагрелась, опытные люди советуют не доливать ее до краев. По их словам, лучше взять кастрюлю побольше, и между верхним краем и кромкой воды оставить минимум 5 см.

При отсутствии горячей воды, можно воспользоваться стиральной машиной. Для этого ее необходимо установить на самый быстрый режим стирки с высокой температурой, при этом ничего в нее не загружать. Также важно не забыть направить слив в ванну.

В российских регионах постепенно снимают ограничительные меры, введенные на фоне пандемии. Начинают отрываться фитнес-клубы. Самое время заняться фигурой после самоизоляции, а также помыться. Также можно воспользоваться услугами общественных бань и саун.

Для того, чтобы не возиться с кастрюлями, можно приобрести небольшой проточный нагреватель. Данный механизм надевается на кран и подключается к электросети. Но принять полноценную ванну вряд ли удастся — струйка горячей воды будет тонкой.

Отключение горячей воды также хороший повод посетить друзей, проживающих в районах, которых оно еще не коснулось. В этом нет ничего меркантильного — ведь и у них позже наступит этот нелегкий период, и они смогут обратиться с аналогичной просьбой уже к вам.

Ранее столичные власти сообщали, что отключения горячей воды в Москве начнутся с 1 июля. Специалисты обследуют системы отопления, тепловые сети, котельные. Отсутствие горячей воды не продлится более 10 дней. Данные процедуры необходимы, чтобы в холодное время года система при нагрузках не вышла из строя. График отключений можно посмотреть на интернет-сайте «МОЭК Онлайн» или на сайте mos.ru.