Адвокат Ефремова объяснил, почему актер пил в день ДТП

Москва, 15 июня. Актер Михаил Ефремов в день ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, потому что у него умер близкий друг. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен», — рассказал он.

Кроме того, адвокат Ефремова опроверг сообщения о том, что Ефремов в день трагедии выпивал в баре Ulysses. По его словам, актер заходил туда за едой.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов, управляя автомобилем и будучи пьяным, пересек две сплошные линии, вылетел на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком. Артист и его пассажиры не пострадали, однако водитель фургона получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован. В ночь с 8 на 9 июня мужчина скончался.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков. В обвинение против актера добавили пункт о его наркотическом опьянении. Никита Ефремов ранее прокомментировал инцидент. Актер назвал случившееся «большой трагедией».

В субботу Ефремов заявил, что готов оказать помощь семье Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с актером в понедельник. При этом актер пояснил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов отметил, что ему «нет прощения от жены и детей».